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В ISW объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку

18 февраля 2024 07:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ISW объяснили, как Россия смогла захватить Авдеевку
Авдеевка. Фото: Instagram/libkos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинское военное командование в пятницу, 16 февраля, приняло решение о выводе войск с территории Авдеевки. Российским захватчикам удалось занять город благодаря установлению временно ограниченного и локального преимущества в воздухе.

Об этом говорится в отчете ISW.

Захват оккупантами Авдеевки

Как известно, с начала 2023 года вооруженные силы РФ постепенно увеличили использование планирующих бомб, однако недавнее их массовое применение в Авдеевке — первый случай, когда авиация применила такие бомбы для обеспечения поддержки из воздуха наступающим пехотным войскам.

Аналитики считают, что способность россиян наносить эти удары свидетельствует о том, что украинские силы не смогли закрыть им доступ к воздушному пространству вокруг Авдеевки. Поэтому Россия использовала временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват значительной части города.

"Использование россиянами планирующих бомб позволило российским силам преодолеть украинскую оборону в Авдеевке, а некоторые российские военные блоггеры утверждали, что у российских сил преимущество в воздухе в этом районе", — говорится в сообщении.

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Карта продвижения РФ. Фото: ISW

В Институте отметили, что задержки западной помощи безопасности могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны, что позволит России более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта.

Также там упомянули вчерашнее сбивание трех российских истребителей — два Су-34 и один Су-35 над Донецкой областью. Украинские силы сделали это, чтобы помочь прикрыть отвод войск из Авдеевки.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что подразделения российского ГРУ понесли критические потери во время "мясных штурмов" в Авдеевке.

Также Зеленский заявил, что ВСУ вышли из города из-за ослабления военной помощи нашему государству. Однако, по его словам, мы все вернем.

Донецкая область
оккупанты
Авдеевка
война в Украине
Россия

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