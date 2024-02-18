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Сырский почтил память своих побратимов, которые погибли в битве за Дебальцево

18 февраля 2024 15:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский почтил память своих побратимов, которые погибли в битве за Дебальцево
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолием Баргилевичем почтил своих побратимов и посестер, погибших в битве за Дебальцево. По словам Сырского, он воевал вместе с ними за этот город зимой 2015 года.

Об этом главком сообщил в воскресенье, 18 февраля, в своем Telegram.

Участие Сырского в битве за Дебальцево

Известно, что в Киеве, на Аскольдовой могиле, есть памятник, возведенный в память об украинской борьбе на Дебальцевском направлении.

честь памяти погибших защитников
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

"Бои за Дебальцево — это для меня не только термин из истории нашей десятилетней войны за Независимость против российской агрессии. Бои за Дебальцево — это и часть моей личной жизни", — подчеркнул Сырский.

честь памяти погибших защитников
Чествование памяти украинских защитников. Фото: Генштаб ВСУ

Зимой 2015 года главнокомандующий ВСУ являлся одним из командиров сил Антитеррористической операции на Дебальцевском плацдарме. Одной из задач, которую должен был выполнить Сырский, был вывод украинских подразделений из Дебальцево.

честь памяти погибших защитников
Чествование памяти украинских защитников. Фото: Генштаб ВСУ

Вспомнили "ДаВинчи" и "Джуса"

Кроме этого, генерал-полковник поблагодарил военных капелланов ПЦУ и УГКЦ за молитву за украинских военных.

"Также здесь, на Аскольдовой могиле, рядом похоронены два украинских воина, которых знал лично и с которыми пересекался на боевых тропах. Это герой Украины Дмитрий Коцюбайло — "ДаВинчи", и Андрей Пильщиков — "Джус". Посетил их могилы и почтил светлую память этих мужественных, легендарных украинских рыцарей..." — отметил Сырский.

честь памяти погибших защитников
Могила Дмитрия Коцюбайло. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее в материале Новини.LIVE мы рассказали, чем преемник Валерия Залужного Александр Сырский отличается от своего предшественника и чем он запомнился во время российско-украинской войны.

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