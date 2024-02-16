Российский пропагандист признался во вранье об украинских беженцах в Латвии

Российский пропагандист Марат Касем. Фото: скриншот

Бывший главный редактор "Sputnik Литва" Марат Касем в интервью с Ильей Азаром признался, что соврал о поведении украинских беженцев в Латвии. Он уточнил, что рассказывал про украинцев со стороны российской пропаганды.

Об этом сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в пятницу, 16 февраля.

Вранье пропагандиста про беженцев

Касем рассказал, что действительно рассказывал о том, как ведут себя украинские беженцы в Латвии.

"Я говорил с позиции российской пропаганды. Говорил приблизительно то, что от меня ожидали", — сказал экс-главный редактор "Sputnik Литва".

На вопрос, считает ли он себя ответственным за ситуацию в Украине, Касем ответил, что не нет.

"Я не так много говорил на эту тему. Я поднимал эти вопросы, когда разговаривал с Захаровой. Я задавал ей вопросы, но мнение не высказывал", — добавил журналист.

Что известно про Марата Касема

Марат Касем — латвийский политолог и бывший главный редактор информационного агентства "Sputnik Литва" — переехал в Ригу в конце 2022 года по семейным причинам.

3 января его арестовала Служба безопасности Латвии (VDD) по подозрению в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В июле 2023 года латвийский суд признал его виновным в шпионаже в интересах России и оштрафовал на 15 500 евро.

Напомним, представитель Службы безопасности Украины Александр Мельниченко предупредил украинцев о том, что в 2024 году Россия будет использовать новые методы пропаганды.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что РФ будет раскачивать вопросы демобилизации, экономических вопросов, миграционной политики, чтобы повлиять на настроения украинцев.