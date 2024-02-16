Російський пропагандист зізнався у брехні про українських біженців у Латвії
Колишній головний редактор "Sputnik Литва" Марат Касем в інтерв'ю з Іллею Азаром зізнався, що збрехав про поведінку українських біженців у Латвії. Він уточнив, що розповідав про українців з боку російської пропаганди.
Про це повідомила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у п'ятницю, 16 лютого.
Брехня пропагандиста про біженців
Касем розповів, що справді розповідав про те, як поводяться українські біженці у Латвії.
"Я говорив з позиції російської пропаганди. Говорив приблизно те, що від мене очікували", — сказав ексголовний редактор "Sputnik Литва".
На запитання, чи він вважає себе відповідальним за ситуацію в Україні, Касем відповів, що ні.
"Я не так багато говорив на цю тему. Я порушував ці питання, коли розмовляв із Захаровою. Я ставив їй питання, але думку не висловлював", — додав журналіст.
Що відомо про Марата Касема
Марат Касем — латвійський політолог та колишній головний редактор інформаційного агентства "Sputnik Литва" — переїхав до Риги наприкінці 2022 року з сімейних причин.
3 січня його заарештувала Служба безпеки Латвії (VDD) за підозрою у шпигунстві та порушення санкцій Євросоюзу. У липні 2023 року латвійський суд визнав його винним у шпигунстві на користь Росії та оштрафував на 15 500 євро.
Нагадаємо, представник Служби безпеки України Олександр Мельниченко попередив українців про те, що у 2024 році Росія використовуватиме нові методи пропаганди.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що РФ розгойдуватиме питання демобілізації, економічних питань, міграційної політики, щоб вплинути на настрої українців.
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