Воздушная тревога в Украине 21 февраля — Россия выпустила ракеты

Российские ракеты летят на Полтаву — в Украине воздушная тревога
Российские оккупанты 21 февраля выпустили ракеты на Полтаву. В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Воздушная тревога в Украине 21 февраля — куда летят вражеские ракеты
В Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
Вскоре в Воздушных силах предупредили о движении ракеты на Полтаву и область.
Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли Петропавловку Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранение.
Кроме того, за прошедшие сутки враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Российские захватчики выпустили по региону 159 снарядов.
Читайте Новини.LIVE!