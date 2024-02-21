Воздушная тревога в Украине 21 февраля — Россия выпустила ракеты

Воздушная тревога

Российские оккупанты 21 февраля выпустили ракеты на Полтаву. В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 21 февраля — куда летят вражеские ракеты

В Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Воздушная тревога в Украине 21 февраля. Фото: скриншот

Вскоре в Воздушных силах предупредили о движении ракеты на Полтаву и область.

Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли Петропавловку Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранение.

Кроме того, за прошедшие сутки враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Российские захватчики выпустили по региону 159 снарядов.