Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Российские ракеты летят на Полтаву — в Украине воздушная тревога arrow

Российские ракеты летят на Полтаву — в Украине воздушная тревога

21 февраля 2024 10:14
обновлено: 10:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 21 февраля — Россия выпустила ракеты
Воздушная тревога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты 21 февраля выпустили ракеты на Полтаву. В ряде украинских регионов объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Воздушная тревога в Украине 21 февраля — куда летят вражеские ракеты

В Воздушных силах предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов.

null

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

воздушная тревога в Украине 21 февраля
Воздушная тревога в Украине 21 февраля. Фото: скриншот

Вскоре в Воздушных силах предупредили о движении ракеты на Полтаву и область.

null

Напомним, 20 февраля оккупанты обстреляли Петропавловку Харьковской области. Из-за вражеской атаки погибли двое мужчин, еще одна женщина получила ранение.

Кроме того, за прошедшие сутки враг 47 раз обстрелял Херсонскую область. Российские захватчики выпустили по региону 159 снарядов. 

обстрелы
воздушная тревога
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме