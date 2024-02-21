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Російські ракети летять на Полтаву — в Україні повітряна тривога

21 лютого 2024 10:14
оновлено: 10:26
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Повітряна тривога в Україні 21 лютого — Росія випустила ракети
Повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти 21 лютого випустили ракети на Полтаву. В низці українських регіонах оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Повітряна тривога в Україні 21 лютого — куди летять ворожі ракети

У Повітряних силах попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. 

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Так, повітряна тривога оголошена в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. 

повітряна тривога в Україні 21 лютого
Повітряна тривога в Україні 21 лютого. Фото: скриншот

Незадовго у Повітряних силах попередили про рух ракети на Полтаву та область. 

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Нагадаємо, 20 лютого окупанти обстріляли Петропавлівку Харківської області. Через ворожу атаку загинули двоє чоловіків, ще одна жінка отримала поранення.

Крім того, упродовж минулої доби ворог 47 разів обстріляв Херсонську область. Російські загарбники випустили по регіону 159 снарядів.

обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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