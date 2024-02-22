В Одессе раздались взрывы — российские бомбардировщики запустили ракеты
В Одессе повторно раздались взрывы. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22 произвели пуск ракет Х-22 из акватории Черного моря.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные паблики.
Российские бомбардировщики обстреливают Одессу
По сообщению ПС ВСУ, вражеские бомбардировщики вышли на пусковые рубежи и произвели пуск ракет на южные регионы Украины. Вылет самолетов произошел с аэродрома "Энгельс".
О пусках сообщают и журналисты Новини.LIVE в Одессе.
В городе и области раздаются взрывы. Под обстрел попали Черноморск и Измаил.
В настоящее время самолеты возвращаются на аэродром.
По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. На юго-востоке наблюдается угроза БПЛА Shahed-136:
Напомним, что Одесса до ракетных обстрелов находилась под налетом беспилотников Shahed-136, которые перехватывали средства ПВО.
Незадолго до этого громкие взрывы прогремели в Херсоне: российская армия обстреливала город с временно оккупированного левобережья области.
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