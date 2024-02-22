В Одессе раздались взрывы — российские бомбардировщики запустили ракеты

Ту-22 идет на взлет. Фото: росСМИ

В Одессе повторно раздались взрывы. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-22 произвели пуск ракет Х-22 из акватории Черного моря.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и местные паблики.

Российские бомбардировщики обстреливают Одессу

По сообщению ПС ВСУ, вражеские бомбардировщики вышли на пусковые рубежи и произвели пуск ракет на южные регионы Украины. Вылет самолетов произошел с аэродрома "Энгельс".

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О пусках сообщают и журналисты Новини.LIVE в Одессе.

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В городе и области раздаются взрывы. Под обстрел попали Черноморск и Измаил.

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В настоящее время самолеты возвращаются на аэродром.

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По состоянию на 23:17 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. На юго-востоке наблюдается угроза БПЛА Shahed-136:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, что Одесса до ракетных обстрелов находилась под налетом беспилотников Shahed-136, которые перехватывали средства ПВО.

Незадолго до этого громкие взрывы прогремели в Херсоне: российская армия обстреливала город с временно оккупированного левобережья области.