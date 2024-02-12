Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны

Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacififc Press

Армия России сегодня вечером, 12 февраля, произвела запуск дронов Shahed-136. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По предварительной информации, пуск произошел с крымского аэродрома у мыса Чауда. Движение беспилотников фиксируется на юге и юго-востоке Украины.

Источник: Telegram

Источник: Telegram

Обновлено в 22:33 : несколько групп дронов летят над Днепропетровской областью по северному курсу.

Источник: Telegram

Обновлено в 22:39: дроны летят на Днепр.

Источник: Telegram

По состоянию на 22:38 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога. Также угроза была и для Харькова.