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Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны

12 февраля 2024 22:29
обновлено: 22:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне запустили "шахеды" — куда летят вражеские дроны
Рендер дрона Shahed-136 в полете. Фото иллюстративное: Pacififc Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России сегодня вечером, 12 февраля, произвела запуск дронов Shahed-136. В результате воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По предварительной информации, пуск произошел с крымского аэродрома у мыса Чауда. Движение беспилотников фиксируется на юге и юго-востоке Украины.

Россияне запустили "шахеды" - куда летят вражеские дроны
Источник: Telegram
Россияне запустили "шахеды" - куда летят вражеские дроны
Источник: Telegram

Обновлено в 22:33 : несколько групп дронов летят над Днепропетровской областью по северному курсу.

Россияне запустили "шахеды" - куда летят вражеские дроны
Источник: Telegram

Обновлено в 22:39: дроны летят на Днепр.

Россияне запустили "шахеды" - куда летят вражеские дроны
Источник: Telegram

По состоянию на 22:38 карта воздушных тревог по Украине выглядит следующим образом:

Россияне запустили "шахеды" - куда летят вражеские дроны
Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня российские ракеты двигались в направлении Кировоградской и Черкасской областей, из-за чего в регионах звучала воздушная тревога. Также угроза была и для Харькова.

Украина
Запорожская область
Днепропетровская область
Херсонская область
Николаевская область
дрон Шахид-136
воздушная тревога

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