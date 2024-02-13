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Россияне запустили фейк о потерях ВСУ под Селидовым — Тарнавский отреагировал

13 февраля 2024 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне запустили фейк о потерях ВСУ под Селидовым — Тарнавский отреагировал
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: facebook.com/CinCAFU
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские пропагандисты начали дезинформационную кампанию, целью которой является распространение ложных слухов о якобы больших потерях Сил обороны Украины под Селидовым в Донецкой области. Впрочем, это лишь информационно психологическая операция со стороны врага.

Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский во вторник, 13 февраля.

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Генерал отметил, что таким образом противник отвлекает внимание от своих каждодневных колоссальных потерь на Таврическом направлении.

"Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5 по 11 февраля) — 2947 человек", — отметил Тарнавский.

При этом военный напомнил, что, не имея успехов в боях против ВСУ, российские захватчики продолжают наносить удары по мирному населению Украины.

"Доверяйте только официальным источникам информации", — призвал в заключение Тарнавский.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики продолжают сосредотачивать ресурсы и усилия на Авдеевском направлении. Основной целью врага является установление контроля за логистическими путями обеспечения украинских подразделений.

В ОСУВ "Таврия" российские захватчики все чаще проводят химические атаки. Только за сутки 8 февраля россияне совершили шесть сбросов боеприпасов со слезоточивым удушающим веществом хлорпикрин.

война
ВСУ
Украина
оккупанты
Александр Тарнавский

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