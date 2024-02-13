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Росіяни запустили фейк про втрати ЗСУ під Селидовим — Тарнавський відреагував

13 лютого 2024 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни запустили фейк про втрати ЗСУ під Селидовим — Тарнавський відреагував
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Фото: facebook.com/CinCAFU
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські пропагандисти розпочали дезінформаційну кампанію, метою якої є поширення неправдивих чуток про нібито великі втрати Сил оборони України під Селидовим, що в Донецькій області. Втім, це лише інформаційно-психологічна операція з боку ворога.

Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський у вівторок, 13 лютого.

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Генерал зазначив, що таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

"Вони лише за добу 12 лютого становили 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5 до 11 лютого) — 2947 осіб", — зазначив Тарнавський.

При цьому військовий нагадав, що, не маючи успіхів у боях проти ЗСУ, російські загарбники продовжують завдавати ударів по мирному населенню України.

"Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", — закликав на останок Тарнавський.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники продовжують зосереджувати ресурси та зусилля на Авдіївському напрямку. Основною метою ворога є встановлення контролю над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів.

В ОСУВ "Таврія" російські загарбники дедалі частіше проводять хімічні атаки. Лише за добу 8 лютого росіяни здійснили шість скидів боєприпасів зі сльозогінно-задушливою речовиною хлорпікрин.

війна
ЗСУ
Україна
окупанти
Олександр Тарнавський

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