Россияне обстреляли Херсон — попали в троллейбус

Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: Роман Мрочко

Российские оккупанты атаковали разные районы города Херсон во вторник, 13 февраля. В результате этого был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своей странице в Facebook.

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По его словам, в результате атаки никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: Роман Мрочко

Мрочко добавил, что россияне совершили обстрел с территории временно оккупированной Херсонщины. Также чиновник призвал жителей города находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: Роман Мрочко

Обстрел Херсона 13 февраля

По информации Херсонской областной прокуратуры, в результате обстрелов также повреждена территория больниц и остановка маршрутного транспорта.

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

"Сейчас известно об одной пострадавшей горожанке, которая доставлена в больницу. Данные уточняются", — отметили в прокуратуре.

Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, 5 февраля армия РФ атаковала центр Херсона. Из-за обстрела погибли четыре человека.

Также оккупанты нанесли авиаудар по центральной части Херсона 2 февраля. В результате атаки два человека получили ранения.