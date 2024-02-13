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Россияне обстреляли Херсон — попали в троллейбус

13 февраля 2024 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне обстреляли Херсон — попали в троллейбус
Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: Роман Мрочко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты атаковали разные районы города Херсон во вторник, 13 февраля. В результате этого был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" Херсонского городского совета.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своей странице в Facebook.

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По его словам, в результате атаки никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.

последствия обстрелов в Херсоне
Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: Роман Мрочко

Мрочко добавил, что россияне совершили обстрел с территории временно оккупированной Херсонщины. Также чиновник призвал жителей города находиться в безопасных местах во время воздушной тревоги.

последствия обстрелов в Херсоне
Обстрелянный троллейбус в Херсоне. Фото: Роман Мрочко

Обстрел Херсона 13 февраля

По информации Херсонской областной прокуратуры, в результате обстрелов также повреждена территория больниц и остановка маршрутного транспорта.

последствия обстрелов в Херсоне
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

"Сейчас известно об одной пострадавшей горожанке, которая доставлена в больницу. Данные уточняются", — отметили в прокуратуре.

последствия обстрелов в Херсоне
Последствия обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним, 5 февраля армия РФ атаковала центр Херсона. Из-за обстрела погибли четыре человека.

Также оккупанты нанесли авиаудар по центральной части Херсона 2 февраля. В результате атаки два человека получили ранения.

Херсон
транспорт
обстрелы
прокуратура
люди
война в Украине

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