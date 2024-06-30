Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ВСУ arrow Годовщина деоккупации Змеиного — СБУ показала уникальные кадры освобождения arrow

Годовщина деоккупации Змеиного — СБУ показала уникальные кадры освобождения

30 июня 2024 12:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ опубликовала видео по освобождению острова Змеиный в 2022 году
Остров Змеиный. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Два года назад Силы обороны Украины деоккупировали остров Змеиный. В июне 2022 года спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины вместе с побратимами из Главного управления разведки и Вооруженных сил провели уникальную и чрезвычайно важную операцию. 

Видео с освобождения острова опубликовала пресс-служба СБУ в Telegram в воскресенье, 30 июня.

Читайте также:

Освобождение острова Змеиный

Операция состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, поскольку с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

Спецоперация по освобождению острова стала примером безграничной храбрости и профессионализма украинских воинов.

"Помним Героев Украины, которые отдали свои жизни в этой битве. Сегодня мы продолжаем борьбу и знаем: враг обречен, а расплата неизбежно!" — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что постоянно идет работа, в том числе над вражескими системами противовоздушной обороны. Он многозначительно добавил, что впереди много сюрпризов.

СБУ
война
ВСУ
украинцы
Украина
оккупанты
деоккупация Украины
ГУР
остров Змеиный

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны