СБУ опубликовала видео по освобождению острова Змеиный в 2022 году

Остров Змеиный. Фото: скриншот с видео

Два года назад Силы обороны Украины деоккупировали остров Змеиный. В июне 2022 года спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины вместе с побратимами из Главного управления разведки и Вооруженных сил провели уникальную и чрезвычайно важную операцию.

Видео с освобождения острова опубликовала пресс-служба СБУ в Telegram в воскресенье, 30 июня.

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Освобождение острова Змеиный

Операция состояла из нескольких этапов и имела стратегическое значение, поскольку с тех пор началось постепенное вытеснение врага из Черного моря.

Спецоперация по освобождению острова стала примером безграничной храбрости и профессионализма украинских воинов.

"Помним Героев Украины, которые отдали свои жизни в этой битве. Сегодня мы продолжаем борьбу и знаем: враг обречен, а расплата неизбежно!" — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери в войне.

Также глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что постоянно идет работа, в том числе над вражескими системами противовоздушной обороны. Он многозначительно добавил, что впереди много сюрпризов.