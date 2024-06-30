СБУ опублікувала відео зі звільнення острова Зміїний у 2022 році

Острів Зміїний. Фото: скриншот з відео

Два роки тому Сили оборони України деокупували острів Зміїний. У червні 2022 року спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України разом з побратимами з Головного управління розвідки та Збройних сил провели унікальну та надзвичайно важливу операцію.

Відео зі звільнення острова опублікувала пресслужба СБУ у Telegram у неділю, 30 червня.

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Звільнення острова Зміїний

Операція складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

Спецоперація зі звільнення острова стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму українських воїнів.

"Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Також голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що постійно триває робота, зокрема й над ворожими системами протиповітряної оборони. Він багатозначно додав, що попереду багато сюрпризів.