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Річниця деокупації Зміїного — СБУ показала унікальні кадри звільнення

30 червня 2024 12:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ опублікувала відео зі звільнення острова Зміїний у 2022 році
Острів Зміїний. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Два роки тому Сили оборони України деокупували острів Зміїний. У червні 2022 року спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України разом з побратимами з Головного управління розвідки та Збройних сил провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. 

Відео зі звільнення острова опублікувала пресслужба СБУ у Telegram у неділю, 30 червня.

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Звільнення острова Зміїний

Операція складалась з декількох етапів та мала стратегічне значення, оскільки відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

Спецоперація зі звільнення острова  стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму українських воїнів.

"Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві. Сьогодні ми продовжуємо боротьбу і знаємо: ворог приречений, а відплата неминуча!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу Сили оборони України ліквідували понад тисячу російських окупантів. Ворог продовжує зазнавати значних втрат у війні.

Також голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що постійно триває робота, зокрема й над ворожими системами протиповітряної оборони. Він багатозначно додав, що попереду багато сюрпризів.

СБУ
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Україна
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ГУР
острів Зміїний

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