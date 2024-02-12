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Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой

12 февраля 2024 15:16
обновлено: 15:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 12 февраля, раздается воздушная тревога. В настоящее время российские ракеты двигаются в направлении Кировоградской и Черкасской областей.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Где есть опасность

По информации украинских военных, вражеские цели двигаются в направлении Черкасской и Кировоградской областей.

угроза ракет
Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Черкасской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Донецкой.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Обновлено 15:20. По информации местных СМИ, в Кропивницком раздался взрыв.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Кропивницький

Напомним, ранее мы писали, что российская ракета двигалась на город Харьков во время ракетной опасности в понедельник, 12 февраля.

Также в Херсоне 11 февраля прогремели громкие взрывы. Российские оккупанты атаковали город с временно оккупированной Херсонщины.

Кировоградская область
Черкасская область
воздушная тревога
ракеты
война в Украине
Россия

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