Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой

Запуск ракеты. Иллюстративное фото: REUTERS

В Украине сегодня, 12 февраля, раздается воздушная тревога. В настоящее время российские ракеты двигаются в направлении Кировоградской и Черкасской областей.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Читайте также:

Где есть опасность

По информации украинских военных, вражеские цели двигаются в направлении Черкасской и Кировоградской областей.

Скриншот сообщений с Telegram Воздушных Сил ВСУ

Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черкасской;

Кировоградской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Обновлено 15:20. По информации местных СМИ, в Кропивницком раздался взрыв.

Скриншот сообщения из Telegram Суспільне Кропивницький

Напомним, ранее мы писали, что российская ракета двигалась на город Харьков во время ракетной опасности в понедельник, 12 февраля.

Также в Херсоне 11 февраля прогремели громкие взрывы. Российские оккупанты атаковали город с временно оккупированной Херсонщины.