Ракетная опасность в Украине — какие области под угрозой
В Украине сегодня, 12 февраля, раздается воздушная тревога. В настоящее время российские ракеты двигаются в направлении Кировоградской и Черкасской областей.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Где есть опасность
По информации украинских военных, вражеские цели двигаются в направлении Черкасской и Кировоградской областей.
Отметим, что в настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Донецкой.
Обновлено 15:20. По информации местных СМИ, в Кропивницком раздался взрыв.
Напомним, ранее мы писали, что российская ракета двигалась на город Харьков во время ракетной опасности в понедельник, 12 февраля.
Также в Херсоне 11 февраля прогремели громкие взрывы. Российские оккупанты атаковали город с временно оккупированной Херсонщины.
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