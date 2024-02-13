Путин предлагал США заморозить конфликт в Украине, — Reuters

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Президент России Владимир Путин через посредников предлагал Соединенным Штатам Америки заморозить конфликт в Украине. Однако запланированные переговоры провалились.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на российские источники.

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В материале говорится, что США отвергли предложение Путина о прекращении огня в Украине с целью замораживания конфликта.

По словам источников, в 2023 году Путин публично и частно через посредников, в частности через арабских партнеров, дал понять США, что готов рассмотреть возможность прекращения огня в Украине.

Он предлагал заморозить конфликт на аннексированных территориях, поскольку не желал уступать ни одним из оккупированных населенных пунктов.

"Контакты с американцами ни к чему не привели", — сказал агентству российский чиновник.

Другой источник рассказал, что американцы через посредников сообщили РФ, что не будут обсуждать такие вопросы без участия Украины и поэтому переговоры закончились неудачей.

Источник в США опроверг информацию о каких-либо неофициальных контактах и подчеркнул, что Штаты не будут вести переговоры без участия Киева.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон провел интервью с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что российский президент якобы "готов пойти на серьезный компромисс" в отношении Украины.

Также мы писали, что в двухчасовом разговоре с журналистом Путин в очередной раз напомнил свою искаженную интерпретацию истории Украины, честно признал, что цели так называемой "СВО" не достигнуты, и в очередной раз призвал Вашингтон надавить на Украину переговоры с РФ.