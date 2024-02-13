Путін пропонував США заморозити конфлікт в Україні, — Reuters

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін через посередників пропонував Сполученим Штатам Америки заморозити конфлікт в Україні. Однак заплановані переговори провалилися.

Про це пише Reuters з посиланням на російські джерела.

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У матеріалі йдеться, що США відкинули пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні з метою заморожування конфлікту.

За словами джерел, у 2023 році Путін публічно і приватно через посередників, зокрема через арабських партнерів дав зрозуміти США, що готовий розглянути можливість припинення вогню в Україні.

Він пропонував заморозити конфлікт на анексованих територіях, оскільки не бажав поступатися жодним окупованим населеним пунктом.

"Контакти з американцями ні до чого не привели", — сказав агенству російський чиновник.

Інше джерело розповіло, що американці через посередників повідомили РФ, що не обговорюватимуть такі питання без участі України і саме тому переговори закінчилися невдачею.

Натомість джерело у США заперечило інформацію про будь-які неофіційні контакти та наголосило, що Штати не будуть вести переговори без участі Києва.

Нагадаємо, американський журналіст Такер Карлсон провів інтерв'ю з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що російський президент нібито "готовий піти на серйозний компроміс" щодо України.

Також ми писали, що у двогодинній розмові з журналістом Путін вчергове нагадав свою викривлену інтерпретацію історії України, чесно визнав, що цілі так званої "СВО" не досягнуті, і вкотре закликав Вашингтон натиснути на Україну розпочати перемовини із РФ.