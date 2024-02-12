Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Карлсон розповів про бесіду з Путіним поза інтерв'ю — що говорили про Україну arrow

Карлсон розповів про бесіду з Путіним поза інтерв'ю — що говорили про Україну

12 лютого 2024 18:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Карлсон розповів про бесіду з Путіним поза інтерв'ю — що говорили про Україну
Такер Карлсон та Володимир Путін. Фото: АР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Американський журналіст Такер Карлсон провів інтерв'ю з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що російський президент нібито "готовий піти на серйозний компроміс" щодо України.

Про це Карлсон сказав під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

Читайте також:

Путін "готовий піти на компроміс"

"Звичайно. Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, Сполучених Штатів у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед них", — сказав американський журналіст.

Карлсон розповів, що також він провів неофіційну бесіду з лідером Кремля після інтерв'ю, однак деталі цієї розмови не розголошує.

Також під час інтерв'ю з журналістом Путін сказав, що Росія "завжди відкрита для діалогу щодо України", але після "переривання переговорів у Стамбулі" в березні 2022 року не планує ініціювати наступний крок.

Нагадаємо, у двогодинній розмові з журналістом Путін вчергове нагадав свою викривлену інтерпретацію історії України, чесно визнав, що цілі так званої "СВО" не досягнуті, і вкотре закликав Вашингтон натиснути на Україну розпочати перемовини із РФ. 

Також ми писали, що Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворець". Причиною для його включення стала участь в інформаційній війні проти України.

Крім того, на інтерв'ю з російським диктатором відреагували в ГУР. Юсов заявив, що РФ таким чином намагається поширювати свою ІПСО на іноземне суспільство. 

володимир путін
переговори
війна в Україні
Такер Карлсон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі