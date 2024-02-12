Карлсон розповів про бесіду з Путіним поза інтерв'ю — що говорили про Україну

Такер Карлсон та Володимир Путін. Фото: АР

Американський журналіст Такер Карлсон провів інтерв'ю з очільником Кремля Володимиром Путіним. Він заявив, що російський президент нібито "готовий піти на серйозний компроміс" щодо України.

Про це Карлсон сказав під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї.

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Путін "готовий піти на компроміс"

"Звичайно. Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, Сполучених Штатів у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед них", — сказав американський журналіст.

Карлсон розповів, що також він провів неофіційну бесіду з лідером Кремля після інтерв'ю, однак деталі цієї розмови не розголошує.

Також під час інтерв'ю з журналістом Путін сказав, що Росія "завжди відкрита для діалогу щодо України", але після "переривання переговорів у Стамбулі" в березні 2022 року не планує ініціювати наступний крок.

Нагадаємо, у двогодинній розмові з журналістом Путін вчергове нагадав свою викривлену інтерпретацію історії України, чесно визнав, що цілі так званої "СВО" не досягнуті, і вкотре закликав Вашингтон натиснути на Україну розпочати перемовини із РФ.

Також ми писали, що Карлсон після інтерв'ю з Путіним потрапив до бази "Миротворець". Причиною для його включення стала участь в інформаційній війні проти України.

Крім того, на інтерв'ю з російським диктатором відреагували в ГУР. Юсов заявив, що РФ таким чином намагається поширювати свою ІПСО на іноземне суспільство.