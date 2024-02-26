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Путин "присоединил" оккупированные территории Украины к военному округу России

26 февраля 2024 15:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Путин "присоединил" оккупированные территории Украины к военному округу России
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Российской Федерации Владимир Путин "включил" временно оккупированные территории Украины в состав Южного военного округа Российской Федерации. В список вошли украинские земли, захваченные россиянами с 2014 года.

Об этом говорится в тексте указа российского президента "О военно-административном разделении РФ" от 26 февраля.

Оккупированные территории стали "частью" Южного ВО России

Составной частью оккупированных военного округа стали временно оккупированные территории Крыма, Луганщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины.

Вместе с ними в составе этой территориальной единицы находятся Кубань, Дагестан, Чечня, Калмыкия и другие российские регионы.

указ
Указ Путина. Фото: скриншот
указ
Указ Путина. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты лгут о том, что 85% населения временно оккупированных территорий Украины поддерживает президента РФ Владимира Путина.

На временно оккупированные территории Украины прибыли спецотряды из Кремля. Таким образом, враг пытается усилить давление и активизировать меры по имитации так называемых "выборов президента России".

война
владимир путин
Украина
оккупация
Россия

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