Пропаганда РФ поширює фейк про "85 відсотків підтримки" Путіна на окупованих територіях

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російські пропагандисти брешуть про те, що 85% населення тимчасово окупованих територій України підтримує президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в понеділок, 19 лютого.

Для чого це потрібно російській владі

Фахівці зазначають, що на ТОТ України Кремль відправив спеціальні загони, аби створити видимість підтримки російського диктатора перед президентськими виборами в РФ.

"Їхня задача — курувати фальсифікаціями та стежити за роботою "виборчих комісій". Одне із їхніх завдань — до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств, а також надати прогноз "підтримки" Путіна", — йдеться у повідомленні.

Через це окупаційні "адміністрації" та російська пропаганда поширюють фейкову інформацію про те, що начебто 85% жителів ТОТ підтримують Путіна.

Скриншот допису з Telegram SPRAVDI

В ГУР також повідомляли про те, що на ТОТ України прибули спецзагони від Кремля. Метою таких дії РФ є посилення тиску та активізація заходів з імітації "виборів президента РФ".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в РФ завершили реєстрацію кандидатів на президентські вибори, які відбудуться у березні. До переліку увійшов Путін та ще троє політиків, які підтримують війну РФ проти України.