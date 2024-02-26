Андрющенко прокомментировал указ Путина об оккупированных территориях в военном округе РФ

Российские солдаты. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присоединении оккупированных территорий Украины в состав Южного военного округа ВС РФ. Теперь оставшиеся под оккупацией украинцы оказались в опасности.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сегодня, 26 февраля.

Чем грозит украинцам новый указ Путина

Чиновник констатировал, что российский президент также "присоединил" такие города, как Мариуполь, Бердянск, Волноваха, Токмак и другие оккупированные города на юге Украины.

Указ Путина. Источник: росСМИ

Указ Путина. Источник: росСМИ 1/2 _ 2

"Это значит, что теперь здесь будут официально проходить призыв и мобилизация. Как в других территориях, как контролирует Россия. Теперь весь восстановленный военный учет оборачивается бумерангом", — говорит Андрющенко.

Пост Андрющенко. Источник: Telegram

Он заявил, что в первую очередь пострадают мужчины.

"В первую очередь мужчинам до 30, которые после выборов попадут под призыв и на фронт. Далее — мобилизация путем добровольно-принудительных разнарядок по бюджетным организациям и подрядчикам", — добавил чиновник, и призвал украинцев, оставшихся во временно оккупированных городах, как можно скорее бежать по оккупации.

Ранее мы сообщали, что российские пропагандисты лгут о том, что 85% населения временно оккупированных территорий Украины поддерживает российского президента.

В то же время, на временно оккупированные территории Украины прибыли спецотряды "Росгвардии" из Кремля для усиления давления и активизировать меры по имитации так называемых "выборов президента России".