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Андрющенко прокоментував указ Путіна про окуповані території у військовому окрузі РФ

26 лютого 2024 19:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Андрющенко прокоментував указ Путіна про окуповані території у військовому окрузі РФ
Російські солдати. Фото з відкритих джерел
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент Росії Володимир Путін сьогодні підписав указ про приєднання окупованих територій України до складу Південного військового округу ЗС РФ. Тепер українці, які лишилися під окупацією, опинилися в небезпеці. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сьогодні, 26 лютого.

Чим загрожує українцям новий указ Путіна

Чиновник констатував, що російський президент також "доєднав" такі міста, як Маріуполь, Бердянськ, Волноваху, Токмак та інші окуповані міста на півдні України.

  • Путін створив новий військовий округ РФ із захоплених територій України
    Указ Путіна. Джерело: росЗМІ
  • Путін створив новий військовий округ РФ із захоплених територій України
    Указ Путіна. Джерело: росЗМІ
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"Це означає, що тепер тут будуть офіційно проходити призов та мобілізація. Як в інших територіях, які контролює Росія. Та тепер весь відновлений військовий облік обертається бумерангом", — каже Андрющенко.

Путін створив військовий округ РФ з окупованих територій — в чому загроза для українців
Допис Андрющенка. Джерело: Telegram

Він заявив, що в першу чергу постраждають чоловіки.

"В першу чергу чоловікам до 30, які після виборів потраплять під призов та на фронт. Далі — мобілізація шляхом добровільно-примусових рознарядок по бюджетних організаціях та підрядниках", — додав чиновник та закликав українців, які лишилися в тимчасово окупованих містах, якомога швидше тікати з окупації. 

Раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти брешуть про те, що 85% населення тимчасово окупованих територій України підтримують російського президента.

Водночас на тимчасово окуповані території України прибули спецзагони "Росгвардії" з Кремля для посилення тиску та активізувати заходи з імітації так званих "виборів президента Росії".

володимир путін
Україна
окупація
війна в Україні
Росія

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