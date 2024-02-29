Путин подтвердил, что РФ ударила по Украине гиперзвуковой ракетой "Циркон"
Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что оккупанты нанесли удар по Украине экспериментальной ракетой "Циркон".
Об этом российский диктатор заявил во время выступления перед Федеральным собранием в Москве в четверг, 29 февраля.
"В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система уже в строю", — отметил российский диктатор.
Какое еще вооружение могут использовать россияне против Украины
По его словам, на боевом дежурстве находятся гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".
Кроме того, заканчиваются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".
Что известно о ракете "Циркон"
3М22 Циркон — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение в России в январе 2023 года.
Россияне заявляли о следующих характеристиках:
- дальность — 600-1500 км,
- скорость — до 8-9 Мах,
- масса боевой части — около 300-400 кг,
- длина — 8-10 м.
Напомним, недавно мы писали, что российская армия во время массированной атаки по Украине применила новейшие крылатые ракеты X-69.
Кроме того, в Украине заявили, что имеют доказательства того, что РФ 7 февраля впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при обстреле Киева. Однако тогда США не могли подтвердить такую информацию.
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