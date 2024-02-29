Путин подтвердил, что РФ ударила по Украине гиперзвуковой ракетой "Циркон"

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что оккупанты нанесли удар по Украине экспериментальной ракетой "Циркон".

Об этом российский диктатор заявил во время выступления перед Федеральным собранием в Москве в четверг, 29 февраля.

Читайте также:

"В бою уже применялся ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", эта система уже в строю", — отметил российский диктатор.

Скриншот сообщения из Telegram "РИА Новости"

Какое еще вооружение могут использовать россияне против Украины

По его словам, на боевом дежурстве находятся гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет".

Кроме того, заканчиваются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

Что известно о ракете "Циркон"

3М22 Циркон — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, принятая на вооружение в России в январе 2023 года.

Россияне заявляли о следующих характеристиках:

дальность — 600-1500 км,

скорость — до 8-9 Мах,

масса боевой части — около 300-400 кг,

длина — 8-10 м.

Напомним, недавно мы писали, что российская армия во время массированной атаки по Украине применила новейшие крылатые ракеты X-69.

Кроме того, в Украине заявили, что имеют доказательства того, что РФ 7 февраля впервые применила гиперзвуковую ракету "Циркон" при обстреле Киева. Однако тогда США не могли подтвердить такую информацию.