Проведение ставки и укрепление Воздушных сил Украины — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки по вопросу подготовки страны к переходу на истребители F-16. При этом, гарант анонсировал укрепление Воздушных сил Украины.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении в четверг, 22 февраля.

Проведение ставки и усиление Воздушных сил Украины

Зеленский рассказал, что сегодняшний день начался с проведения заседания Ставки, где обсуждались не только текущие оперативные вопросы на передовой, но и ряд стратегических задач.

Президент уточнил, что одной из ключевых тем стала подготовка Украины к интеграции истребителей F-16. Был представлен специальный доклад, охватывающий все аспекты первой партии самолетов: сроки доставки, необходимость в технической и инфраструктурной поддержке.

"В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно — это защита от русских управляемых авиабомб и в целом новейшие способности на полосы фронта", — сказал Зеленский.

Также гарант указал, что на заседании прозвучали доклады от Главнокомандующего, разведки, министра обороны и других ответственных лиц, занимающихся вопросами вооружения, с особым вниманием к ситуации в Авдеевке и на юге.

Напомним, первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 к лету 2024 года. Начало обучения стартовало в октябре 2023 года.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что сроки предоставления Украине истребителей F-16 пока остаются неопределенными.