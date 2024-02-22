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Проведення ставки та зміцнення Повітряних сил України — вечірнє звернення Зеленського

22 лютого 2024 22:51
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Проведення ставки та зміцнення Повітряних сил України — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки щодо підготовки країни до переходу на винищувачі F-16. При цьому гарант анонсував зміцнення Повітряних сил України.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у четвер, 22 лютого.

Проведення ставки та посилення Повітряних сил України

Зеленський розповів, що день розпочався з проведення засідання Ставки, де обговорювалися не лише поточні оперативні питання на передовій, а й низка стратегічних завдань.

Президент уточнив, що однією із ключових тем стала підготовка України до інтеграції винищувачів F-16. Була представлена спеціальна доповідь, що охоплює всі аспекти першої партії літаків: терміни доставляння, необхідність технічної та інфраструктурної підтримки.

"Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це фундаментальні завдання. Саме це захист від російських керованих авіабомб і в цілому нові можливості на лінії фронту", — сказав Зеленський.

Також гарант зазначив, що на засіданні прозвучали доповіді від Головнокомандувача, розвідки, міністра оборони та інших відповідальних осіб, які займаються питаннями озброєння, з особливою увагою до ситуації в Авдіївці та на півдні.

Нагадаємо, перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 до літа 2024 року. Початок навчання стартував у жовтні 2023 року.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що терміни надання Україні винищувачів F-16 поки що залишаються невизначеними.

Володимир Зеленський
Україна
літаки
винищувач
війна в Україні
F-16
Повітряні Сили ЗСУ
авіація

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