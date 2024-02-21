Стало известно, когда первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16

Обучение на самолетах F-16. Фото: DEFENSE EXPRESS

Первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 США к лету 2024 года. Начали учиться военные в середине октября.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национальной гвардии штата Аризона.

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Отмечается, что первая группа украинских пилотов начала обучение в середине октября 2023 на базе 162-го истребительного авиакрыла в Тусоне, штат Аризона. С самого начала в Пентагоне заявляли, что такие учения будут продолжаться несколько месяцев.

По словам спикера Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган, вторая группа из четырех других пилотов начала обучение в январе. А третья группа сейчас изучает английский язык, необходимый для полетов на истребителях.

"Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, хотя точный график зависит от прогресса программы", — сказала Ханниган.

Напомним, по данным СМИ, Украина получит первые истребители F-16 летом 2024 года. В то же время украинские власти рассчитывают, что 12 пилотов завершат обучение на истребителях до конца финансового года.

Добавим, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что сейчас идет подготовка инфраструктуры к хранению самолетов F-16, чтобы предотвратить разрушительные последствия вследствие вражеских обстрелов.