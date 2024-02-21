Прорывов не будет, — прогноз ветерана войны

Ветеран войны Олег Симороз. Фото: google.com

В ближайшее время масштабных прорывов на фронте не будет. Вооруженным силам Украины придется сосредоточиться на обороне и строительстве фортификационных сооружений.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил доброволец ВСУ, ветеран российско-украинской войны Олег Симороз.

Прорывов на фронте не будет

Сейчас, когда российские войска наступают по всем направлениям фронта, ВСУ необходимо переходить в оборону и строить фортификационные сооружения.

"Мы долго не любили говорить себе, что нужно строить серьезные фортификационные сооружения именно для оборонной войны, и не рассматривали этот вариант, потому что планировали более наступательные операции. Теперь это нужно серьезно рассмотреть для сохранения жизни личного состава", — сообщил Олег Симороз.

Наступательные действия, конечно, тоже должны продолжаться, считает ветеран российско-украинской войны. Однако это требует серьезной подготовки, военной помощи Запада и собственного производства боеприпасов.

И без этого в ближайшее время Вооруженные силы Украины не способны проводить масштабные операции по освобождению территорий.

"К сожалению, такие прорывы, как это было на Харьковщине осенью 2022-го, а затем и на Херсонщине, вряд ли удадутся. Придется забирать по населенному пункту. А это очень сложная операция, когда у врага такая численность и такое преимущество по вооружению", — объяснил ветеран.

Напомним, военные 25-го отдельного штурмового батальона 47-й бригады последними вышли из Авдеевского коксохимического завода, не понеся потери.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за отсутствия боеприпасов.