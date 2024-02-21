Ветеран війни Олег Симороз. Фото: google.com

Найближчим часом масштабних проривів на фронті не буде. Збройним силам України доведеться зосередитися на обороні та побудові фортифікаційних споруд.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив доброволець ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

Проривів на фронті не буде

Зараз, коли російські війська наступають на всіх напрямках фронту, ЗСУ необхідно переходити в оборону та будувати фортифікаційні споруди.

"Ми тривалий час не любили казати собі, що треба будувати серйозні фортифікаційні споруди саме для оборонної війни, і не розглядали цей варіант, бо планували більш наступальні операції. Тепер це треба серйозно розглянути задля збереження життя особового складу", — повідомив Олег Симороз.

Наступальні дії, звісно, також мають продовжуватись, вважає ветеран російсько-української війни. Однак це вимагає серйозної підготовки, військової допомоги Заходу та власного виробництва боєприпасів.

І без цього найближчим часом Збройні сили України не здатні проводити масштабні операції зі звільнення територій.

"На жаль, такі прориви, як це було на Харківщині восени 2022-го, а потім і на Херсонщині, навряд чи вдадуться. Доведеться забирати по населеному пункту. А це дуже складна операція, коли у ворога така чисельність і така перевага по озброєнню", — пояснив ветеран.

Нагадаємо, військові 25-го окремого штурмового батальйону 47-ї бригади останніми вийшли з Авдіївського коксохімічного заводу, не зазнавши втрат.

Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що ЗСУ втратили Авдіївку через відсутність боєприпасів.