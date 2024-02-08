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О чем свидетельствует видео взрыва на Воткинском военном заводе

8 февраля 2024 16:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
О чем свидетельствует видео взрыва на Воткинском военном заводе
Момент взрыва на Воткинском машиностроительном заводе. Фото: соцсети
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Взрыв под Ижевском, на Воткинском машиностроительном заводе,  отнюдь не производственный процесс, как в этом пытаются убедить российское общество кремлевские власти. Это по меньшей мере техногенная катастрофа, связанная с проблемами на предприятиях военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Даже если учитывать официальную версию, обнародованную российскими властями, о взрыве на Воткинском машиностроительном заводе, возникает несколько серьезных вопросов.

"Во-первых, этот взрыв на заводе демонстрирует уровень защищенности объектов российского военно-промышленного комплекса. Во-вторых, уровень российских технологий. Ну и в-третьих — несовершенство производственного процесса", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Взрыв на Воткинском заводе — это не производственный процесс

Эта версия об особенностях производственного процесса не выдерживает никакой критики.

"Учитывая видео взрыва, обнародованное в соцсетях и мессенджерах, стоит говорить о техногенной катастрофе", — отметил эксперт.

Он добавил, что в пользу серьезных проблем в российском военно-промышленном комплексе говорят такие инциденты, как "несанкционированные схождения крылатых ракет" с самолетов стратегической авиации еще на территории Российской Федерации.

Недалеко от российского Ижевска в среду, 7 февраля, прогремели мощные взрывы. По официальной российской версии, они якобы произошли в результате испытаний на Воткинском машиностроительном заводе, где выпускают российские ракетные комплексы стратегического назначения.

россия
война
российские войска
взрыв
оккупанты
Дмитрий Снегирев

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