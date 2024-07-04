Прорыв под вражесским огнем – пограничники показали, как выполняют боевые задания

Пограничники добираются до позиций на Сватовском направлении. Фото: скриншот ГПСУ

Украинские бойцы бригады "Сталевий кордон" на БМП прорывались на позиции под вражеским огнем. Экипаж успешно выполнил задание в Сватовском направлении, эвакуировав раненых и заменив бойцов на передовых позициях.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 4 июня.

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Пограничники прорываются на позиции под вражеским огнем

Украинские пограничники бригады "Сталевий кордон" поделились видео, как их экипаж БМП прорывается на позиции на Сватовском направлении под смертоносным вражеским огнем.

"По броневику YPR-765 бригады "Сталевий кордон" целили два РСЗО "Град" противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии. Благодаря умелым навыкам механика-водителя удалось преодолеть 2 км заминированной местности, заменить бойцов на позициях, а также эваку", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники, ныне обороняющие Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, показали кадры ужасающих разрушений в городе.

Мы писали, что командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой в Часовом Яру , где бойцы сдерживают наступление противника: военный отметил необходимость дополнительных средств для удержания позиций и минимизации потерь, ведь человеческого ресурса не хватит.