Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ВСУ arrow Пограничники поделились видео, как прорываются к позициям под вражескими обстрелами arrow

Пограничники поделились видео, как прорываются к позициям под вражескими обстрелами

4 июля 2024 17:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Прорыв под вражесским огнем – пограничники показали, как выполняют боевые задания
Пограничники добираются до позиций на Сватовском направлении. Фото: скриншот ГПСУ
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские бойцы бригады "Сталевий кордон" на БМП прорывались на позиции под вражеским огнем. Экипаж успешно выполнил задание в Сватовском направлении, эвакуировав раненых и заменив бойцов на передовых позициях.

Видео опубликовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в четверг, 4 июня.

Читайте также:

Пограничники прорываются на позиции под вражеским огнем

Украинские пограничники бригады "Сталевий кордон" поделились видео, как их экипаж БМП прорывается на позиции на Сватовском направлении под смертоносным вражеским огнем.

"По броневику YPR-765 бригады "Сталевий кордон" целили два РСЗО "Град" противника и 15 снарядов из ствольной артиллерии. Благодаря умелым навыкам механика-водителя удалось преодолеть 2 км заминированной местности, заменить бойцов на позициях, а также эваку", — говорится в сообщении.

Напомним, пограничники, ныне обороняющие Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области, показали кадры ужасающих разрушений в городе.

Мы писали, что командир 24-й ОМБр рассказал о сложной ситуации на передовой в Часовом Яру , где бойцы сдерживают наступление противника: военный отметил необходимость дополнительных средств для удержания позиций и минимизации потерь, ведь человеческого ресурса не хватит.

война ВСУ Украина пограничники Луганская область обстрелы война в Украине фронт ГПСУ ситуация на фронте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно