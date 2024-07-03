Пограничники нанесли урон оккупантам — уничтожены склады боеприпасов и техника

Пограничник бригады "Помста". Фото: скриншот с видео

Украинские бойцы бригады "Помста" в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. Также они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в среду 3 июля.

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Благодаря 105-мм гаубице М101 украинские пограничники бригады "Помста" в Донецкой области ликвидировали два полевых склада вражеских боеприпасов. Также им удалось уничтожить легковой автомобиль захватчиков и 30 мм гранатомет АГС-17.

Напомним, недавно пограничники бригады "Стальная граница" ударили по антенне спутниковой и сотовой связи врага на Харьковском направлении.

Также мы писали, что 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с камеры GoPro девушки-штурмовика из Харьковской области, которое показывает будни бойцов на передовой.