Пограничники нанесли урон оккупантам — уничтожены склады боеприпасов и техника

Украинские пограничники ликвидировали вражеские склады боеприпасов в Донецкой области — видео
Украинские бойцы бригады "Помста" в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. Также они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в среду 3 июля.
Пограничники нанесли многочисленные потери оккупантам в Донецкой области
Благодаря 105-мм гаубице М101 украинские пограничники бригады "Помста" в Донецкой области ликвидировали два полевых склада вражеских боеприпасов. Также им удалось уничтожить легковой автомобиль захватчиков и 30 мм гранатомет АГС-17.
Напомним, недавно пограничники бригады "Стальная граница" ударили по антенне спутниковой и сотовой связи врага на Харьковском направлении.
Также мы писали, что 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с камеры GoPro девушки-штурмовика из Харьковской области, которое показывает будни бойцов на передовой.
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