Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ВСУ arrow Украинские пограничники ликвидировали вражеские склады боеприпасов в Донецкой области — видео arrow

Украинские пограничники ликвидировали вражеские склады боеприпасов в Донецкой области — видео

3 июля 2024 13:15
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Пограничники нанесли урон оккупантам — уничтожены склады боеприпасов и техника
Пограничник бригады "Помста". Фото: скриншот с видео
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские бойцы бригады "Помста" в Донецкой области уничтожили два склада вражеских боеприпасов. Также они ликвидировали легковой автомобиль оккупантов и гранатомет АГС-17.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в среду 3 июля.

Читайте также:

Пограничники нанесли многочисленные потери оккупантам в Донецкой области

Благодаря 105-мм гаубице М101 украинские пограничники бригады "Помста" в Донецкой области ликвидировали два полевых склада вражеских боеприпасов. Также им удалось уничтожить легковой автомобиль захватчиков и 30 мм гранатомет АГС-17.

Напомним, недавно пограничники бригады "Стальная граница" ударили по антенне спутниковой и сотовой связи врага на Харьковском направлении.

Также мы писали, что 3-я отдельная штурмовая бригада опубликовала видео с камеры GoPro девушки-штурмовика из Харьковской области, которое показывает будни бойцов на передовой.

война ВСУ россияне пограничники Донецкая область военная техника оккупанты война в Украине месть потери оккупантов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны