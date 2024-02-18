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Пограничник с позывным "Хаски" рассказал о колоссальных потерях оккупантов в боях за Авдеевку

18 февраля 2024 17:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничник с позывным "Хаски" рассказал о колоссальных потерях оккупантов в боях за Авдеевку
Пограничник с позывным "Хаски". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пограничник с позывным "Хаски" рассказал про тяжелые бои за Авдеевку, колоссальные потери оккупантов и перестрелки на дистанции 10 метров. По словам военнослужащего, у россиян тактика ведения боя очень примитивная.

Слова военнослужащего приводит Государственная пограничная служба Украины в воскресенье, 18 февраля.

Колоссальные потери россиян в боях за Авдеевку

Пограничник "Хаски" — боец ПКШР Волынского отряда, который вместе с подразделением защищал город. Он рассказал, что контакт с противником был на маленьких дистанциях, буквально в одном доме сидишь ты, а в другом они.

"У них тактика ведения боя примитивная. Они накапливаются в одном доме, а потом выходят и идут на штурм. Умирают по дороге, а их собратья идут дальше. И такое происходит постоянно. Буквально в течение 20 минут они идут и погибают", — добавил военный.

Напомним, что за время активной оборонительной операции города Авдеевки Донецкой области украинские воины ликвидировали 47 186 российских оккупантов. 

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские подразделения из Авдеевки. Военные ушли из города на другие подготовленные позиции.

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