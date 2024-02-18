Тарнавский ответил, сколько оккупантов было уничтожено за все время обороны Авдеевки

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: CNN

В течение четырех месяцев активной оборонительной операции города Авдеевки, что в Донецкой области, украинские воины ликвидировали 47 186 российских оккупантов. Известно, что оборона города продолжалась с 10 октября 2023 года до 17 февраля 2024 года.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в воскресенье, 18 февраля, в своем Telegram.

Потери армии РФ за все время обороны Авдеевки

"На Авдеевском направлении своим мужеством, стойкостью и героизмом украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских оккупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий", — подчеркнул Тарнавский.

Потери врага на Авдеевском направлении. Фото: Александр Тарнавский

Также украинские военные уничтожили немало вражеской техники, а именно:

танков — 364;

артиллерийских систем — 248;

боевых бронемашин — 748;

самолетов — 5.

В то же время командующий выразил благодарность каждому украинскому защитнику "за стойкость, мужество и героизм".

"За каждого уничтоженного оккупанта! За каждый сожженный танк и бронемашину!" — добавил Тарнавский.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские подразделения из Авдеевки. Военные ушли из города на другие подготовленные позиции.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ вышли из Авдеевки из-за недостаточного количества военной помощи от украинских партнеров. Однако он заверил, что Украина все вернет.