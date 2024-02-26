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Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны вступить в ряды ВСУ

26 февраля 2024 18:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Президент Чехии разрешил 20 гражданам страны вступить в ряды ВСУ
Президент Чехии Петр Павел. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Чехии Петр Павел предоставил 20 гражданам этой страны разрешение присоединиться к Вооруженным силам Украины. Еще 56 заявок были отклонены на основании рекомендаций министерств обороны и внутренних дел.

Об этом сообщает Radio Prague Intehational в понедельник, 26 февраля.

Чешские добровольцы могут присоединиться к ВСУ

По словам главы Чехии, причиной отклонения заявлений о допуске к службе в ВСУ стало несоответствие претендентов к поставленным критериям. Стоит отметить, что предшественник нынешнего президента Милош Земан выдал с 24 февраля 2022 года гражданам страны 132 разрешения присоединиться к ВСУ.

Кроме того, Петр Павел подверг критике недостаточную материальную помощь западных стран украинской армии в прошлые годы. Он также недоволен уровнем инвестиций европейских государств в собственную обороноспособность.

Евросоюз, отметил президент, за последние два года не произвел ни одного нового танка, а производство крупнокалиберных боеприпасов в странах европейского сообщества значительно отстает от их выпуска в РФ.

Ранее мы сообщали, что чешский доброволец погиб во время боевых действий в Авдеевке Донецкой области. Эту информацию официально подтвердило Министерство обороны Чехии.

Специализированные мобильные группы чешских инженеров, химиков, медиков и снайперов в прошлом году научили почти тысячу украинских военных.

ВСУ
Чехия
Украина
добровольцы
війна

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