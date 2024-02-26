Президент Чехії дозволив 20 громадянам країни вступити до лав ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел. Фото: Reuters

Президент Чехії Петр Павел надав 20 громадянам цієї країни дозвіл приєднатися до Збройних сил України. Ще 56 заявок було відхилено на підставі рекомендацій міністерств оборони та внутрішніх справ.

Про це повідомляє Radio Prague Intehational у понеділок, 26 лютого.

Чеські добровольці можуть приєднатися до ЗСУ

За словами очільника Чехії, причиною відхилення заяв про допуск до служби у ЗСУ стала невідповідність претендентів до поставлених критеріїв. варто зазначити, попередник нинішнього президента Мілош Земан видав із 24 лютого 2022 року громадянам країни 132 дозволи приєднатися до ЗСУ.

Окрім того, Петр Павел розкритикував недостатню матеріальну допомогу західних країн українській армії в минулі роки. Він також незадоволений рівнем інвестицій європейських держав у власну обороноздатність.

Євросоюз, зазначив президент, за останні два роки не виробив жодного нового танка, а виробництво великокаліберних боєприпасів у країнах європейської спільноти значно відстає від їхнього випуску в РФ.

Раніше ми повідомляли, що чеський доброволець загинув під час бойових дій в Авдіївці Донецької області. Цю інформацію офіційно підтвердило Міністерством оборони Чехії.

Спеціалізовані мобільні групи чеських інженерів, хіміків, медиків і снайперів минулого року навчили майже тисячу українських військових.