У боях за Авдіївку загинув доброволець із Чехії — деталі

Чеські військовослужбовці. Фото: AP Photo

Чеський військовослужбовець-доброволець загинув під час бойових дій в Авдіївці Донецької області. Інформація про його смерть з'явилася у соціальній мережі X, а потім була офіційно підтверджена Міністерством оборони Чехії.

Про це повідомляє Radio Prague International у четвер, 15 лютого.

В Україні загинув чеський доброволець

Доброволець став жертвою мінометного обстрілу під час боїв за Авдіївку, після чого його більше не бачили. На цей час це місце під тимчасовим контролем російських військових.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, на українській стороні в боях загинули вже чотири громадяни Чехії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що через дев'ять днів після мобілізації помер тернополянин Микола Ірзайкін. Він був призваний на службу 1 лютого 2024 року, працюючи на підприємстві "Шредер".

Раніше у дорожньо-транспортній пригоді загинув військовослужбовець Юрій Галкін. Він пробув у полоні РФ два роки й додому повернувся 31 січня.