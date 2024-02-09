Ракетная угроза сейчас 9 февраля - предупреждение Воздушных сил ВСУ

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе
Российские истребители осуществили маневры в районе пусковых рубежей в пятницу, 9 февраля. Вероятно, будут запуски крылатых ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в пятницу, 9 февраля.
Ракетная угроза в Украине 9 февраля
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что истребители Ту-95 осуществили маневр в районе пусковых рубежей. При этом, в ВС ВСУ предупредили, что вероятно будут пуски крылатых ракет.
"Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20" — говорится в сообщении.
Воздушная тревога в Украине 9 февраля
По состоянию на 09:47 в Украине покраснели следующие области: Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Донецкая.
Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.
Кроме того, армия РФ в ночь на 9 февраля выпустила по Украине 16 "шахедов". В результате боевой работы наша противовоздушная оборона уничтожила десять вражеских дронов.
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