Ракетная угроза сейчас 9 февраля - предупреждение Воздушных сил ВСУ

Истребитель Ту-5. Фото: росСМИ

Российские истребители осуществили маневры в районе пусковых рубежей в пятницу, 9 февраля. Вероятно, будут запуски крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в пятницу, 9 февраля.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что истребители Ту-95 осуществили маневр в районе пусковых рубежей. При этом, в ВС ВСУ предупредили, что вероятно будут пуски крылатых ракет.

"Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20" — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 9 февраля

По состоянию на 09:47 в Украине покраснели следующие области: Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Донецкая.

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Кроме того, армия РФ в ночь на 9 февраля выпустила по Украине 16 "шахедов". В результате боевой работы наша противовоздушная оборона уничтожила десять вражеских дронов.