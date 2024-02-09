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Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе

9 февраля 2024 09:46
обновлено: 10:02
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Ракетная угроза сейчас 9 февраля - предупреждение Воздушных сил ВСУ
Истребитель Ту-5. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские истребители осуществили маневры в районе пусковых рубежей в пятницу, 9 февраля. Вероятно, будут запуски крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в пятницу, 9 февраля.

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Ракетная угроза в Украине 9 февраля

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что истребители Ту-95 осуществили маневр в районе пусковых рубежей. При этом, в ВС ВСУ предупредили, что вероятно будут пуски крылатых ракет.

"Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20" — говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 9 февраля

По состоянию на 09:47 в Украине покраснели следующие области: Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Донецкая.

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 февраля нанесли несколько ударов беспилотниками по гражданской инфраструктуре Змиевской громады в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получил один человек.

Кроме того, армия РФ в ночь на 9 февраля выпустила по Украине 16 "шахедов". В результате боевой работы наша противовоздушная оборона уничтожила десять вражеских дронов.

воздушная тревога
ракеты
истребитель
война в Украине
Россия
Воздушные Силы ВСУ

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