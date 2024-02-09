Ракетна загроза зараз 9 лютого - попередження Повітряних сил ЗСУ

Винищувач Ту-5. Фото: росЗМІ

Російські винищувачі здійснили маневри у районі пускових рубежів у п'ятницю, 9 лютого. Ймовірно, будуть запуски крилатих ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю, 9 лютого.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що винищувачі Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів. При цьому у ЗС ЗСУ попередили, що ймовірно будуть пуски крилатих ракет.

"Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 10:20" — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 9 лютого

Станом на 09:47 в Україні почервоніли такі області: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька.

Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 лютого завдали кількох ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала одна людина.

Крім того, армія РФ у ніч на 9 лютого випустила по території України 16 "шахедів". Внаслідок бойової роботи наша протиповітряна оборона знищила десять ворожих дронів.