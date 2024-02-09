Ракетна загроза зараз 9 лютого - попередження Повітряних сил ЗСУ

Повітряні сили попередили про ракетну загрозу
Російські винищувачі здійснили маневри у районі пускових рубежів у п'ятницю, 9 лютого. Ймовірно, будуть запуски крилатих ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у п'ятницю, 9 лютого.
Ракетна загроза в Україні 9 лютого
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що винищувачі Ту-95 здійснили маневр у районі пускових рубежів. При цьому у ЗС ЗСУ попередили, що ймовірно будуть пуски крилатих ракет.
"Розрахунковий час входження ракет у повітряний простір України 10:20" — йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в Україні 9 лютого
Станом на 09:47 в Україні почервоніли такі області: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Донецька.
Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 9 лютого завдали кількох ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримала одна людина.
Крім того, армія РФ у ніч на 9 лютого випустила по території України 16 "шахедів". Внаслідок бойової роботи наша протиповітряна оборона знищила десять ворожих дронів.
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