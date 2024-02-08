Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты
Воздушную тревогу днем, 8 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Российские оккупанты запустили ракету. В настоящее время вражеская цель движется в направлении Чернигова.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли Запорожскую область около 176 раз. К счастью, люди не пострадали, однако по меньшей мере 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения.
Также мы писали, что российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидово на Донетчине. В результате вражеской атаки жилые дома получили значительные разрушения и пострадали семь человек, один погиб.
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