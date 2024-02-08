Воздушная тревога в Украине — оккупанты запустили ракеты

Ракета в небе. Фото: "Суспільне"

Воздушную тревогу днем, 8 февраля, объявили в некоторых областях Украины. Речь идет о Черниговской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Российские оккупанты запустили ракету. В настоящее время вражеская цель движется в направлении Чернигова.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли Запорожскую область около 176 раз. К счастью, люди не пострадали, однако по меньшей мере 50 населенных пунктов находятся без электроснабжения, 39 — без газоснабжения.

Также мы писали, что российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидово на Донетчине. В результате вражеской атаки жилые дома получили значительные разрушения и пострадали семь человек, один погиб.