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Россияне в очередной раз атаковали мирные города Донетчины, есть погибшие и раненые

8 февраля 2024 10:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россияне в очередной раз атаковали мирные города Донетчины, есть погибшие и раненые
Разрушенный жилой дом в результате обстрела в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в четверг, 8 февраля, осуществили массированный ракетный обстрел Селидового на Донетчине. В результате вражеской атаки жилые дома потерпели значительные разрушения и пострадали семь человек, один погиб.

Об этом сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в четверг, 8 февраля.

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Как указывают в прокуратуре, россияне ракетами атаковали Селидово 8 февраля в 00:30. Под прицелом оккупантов оказалась гражданская инфраструктура, в том числе частные жилые дома и многоквартирные.

В результате обстрела пострадали семь человек. Минно-взрывные травмы и ушибы получили четыре женщины в возрасте от 38 до 88 лет, двое мужчин 18 и 51 года и 6-летний мальчик, у которого медики диагностировали резаную рану головы.

Пожар в доме в результате атаки РФ
Пожар в доме в результате атаки РФ. Фото: Донецкая областная прокуратура

Также из-за российской атаки на мирный город погибла 50-летняя местная жительница. Женщина работала сторожем и во время обстрела находилась в служебном помещении. Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов разрушенного административного здания.

"По местам попаданий вражеских ракет, тип которых выясняется, повреждены несколько жилых домов и учебных заведений, часть из них разрешена до основания", — говорится в сообщении прокуратуры.

Разрушено здание в Донецкой области
Разрушенное здание в Донецкой области. Фото: Донецкая областная прокуратура

Прокуроры начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. Правоохранители документируют все подтверждения военных преступлений РФ.

Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Донецкая областная прокуратура
Разрушение в доме
Разрушение в доме. Фото: Донецкая областная прокуратура
Пожар в доме
Горит дом. Фото: Донецкая областная прокуратура
Возгорание в здании
Возгорание в здании. Фото: Донецкая областная прокуратура
Скриншот сообщения прокуратуры
Скриншот поста Донецкой прокуратуры

Напомним, 3 февраля российские войска также атаковали Донецкую область. В результате обстрела был ранен человек и разрушены жилые дома.

А 4 февраля оккупанты обстреляли Торецк. В результате атаки на город погиб один человек, а еще двое получили ранения.

война
Украина
Донецкая область
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