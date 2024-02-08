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Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети

8 лютого 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — окупанти запустили ракети
Ракета в небі. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу вдень, 8 лютого, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Чернігівську, Сумську, Полтавську, Запорізьку та Донецьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

Російські окупанти запустили ракету. Наразі ворожа ціль рухається в напрямку Чернігова.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти обстріляли Запорізьку область близько 176 разів. На щастя, люди не постраждали, однак щонайменше 50 населених пунктів знаходяться без електропостачання, 39 — без газопостачання. 

Також ми писали, що російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула.

війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

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