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Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты

26 февраля 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты
Ракета в небе. Фото: Defense Express
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Воздушная тревога вечером, 26 февраля, была объявлена в нескольких областях Украины. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

В настоящее время зафиксирована вражеская ракета, которая летит в направлении Сумской области.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.

Также оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.

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