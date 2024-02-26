Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты
Воздушная тревога вечером, 26 февраля, была объявлена в нескольких областях Украины. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В настоящее время зафиксирована вражеская ракета, которая летит в направлении Сумской области.
Карта тревог выглядит так:
Напомним, россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.
Также оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.
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