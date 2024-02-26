Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты

Ракета в небе. Фото: Defense Express

Воздушная тревога вечером, 26 февраля, была объявлена в нескольких областях Украины. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Воздушная тревога в Украине

В настоящее время зафиксирована вражеская ракета, которая летит в направлении Сумской области.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне нанесли очередной удар беспилотниками и ракетами по Харьковщине в ночь на 26 февраля. В результате обстрела в Чугуевском районе возник пожар, разрушены пять домов, еще два — повреждены.

Также оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате чего погибли супруги, которые находились дома.