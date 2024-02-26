Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
26 лютого 2024 18:56
Ракета в небі. Фото: Defense Express
Повітряну тривогу ввечері, 26 лютого, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Наразі зафіксовано ворожу ракету, яка летить в напрямку Сумської області.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.
Також окупанти вчергове обстріляли Сумську область. Внаслідок чого загинуло подружжя, яке перебувало вдома.
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