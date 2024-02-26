Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети

Ракета в небі. Фото: Defense Express

Повітряну тривогу ввечері, 26 лютого, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

Наразі зафіксовано ворожу ракету, яка летить в напрямку Сумської області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.

Також окупанти вчергове обстріляли Сумську область. Внаслідок чого загинуло подружжя, яке перебувало вдома.