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Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети

26 лютого 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
Ракета в небі. Фото: Defense Express
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу ввечері, 26 лютого, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Сумську, Полтавську та Харківську. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряна тривога в Україні

Наразі зафіксовано ворожу ракету, яка летить в напрямку Сумської області.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни завдали чергового удару безпілотниками та ракетами по Харківщині в ніч проти 26 лютого. Внаслідок обстрілу в Чугуївському районі виникла пожежа, зруйновано пʼять будинків, ще два — пошкоджено.

Також окупанти вчергове обстріляли Сумську область. Внаслідок чого загинуло подружжя, яке перебувало вдома. 

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