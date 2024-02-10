Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты
Воздушную тревогу вечером, 10 февраля, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения ракетного вооружения с юга.
Зафиксирован пуск российских ракет.
"Ракеты на Кривой Рог, Кременчуг", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.
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