Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты

Ракеты в небе. Фото: Минобороны

Воздушную тревогу вечером, 10 февраля, объявили в нескольких областях Украины. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В Воздушных силах ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения ракетного вооружения с юга.

Зафиксирован пуск российских ракет.

"Ракеты на Кривой Рог, Кременчуг", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, россияне в очередной раз атаковали Украину ударными дронами в ночь на 10 февраля. Впрочем, украинские системы противовоздушной обороны успешно сбили 23 беспилотника.

Также мы писали, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на российский обстрел Харькова и циничное убийство семьи. Он хочет, чтобы каждый житель европейского или американского города представили, что эти люди просто жили своей жизнью.