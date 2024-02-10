Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
Повітряну тривогу ввечері, 10 лютого, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Запорізьку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
У Повітряних силах ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ракетного озброєння з півдня.
Зафіксовано пуск російських ракет.
"Ракети на Кривий Ріг, Кременчук", — йдеться у повідомленні.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, росіяни в черговий раз атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.
Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на російський обстріл Харкова та цинічне вбивство сім'ї. Він хоче, аби кожен мешканець європейського чи американського міста уявили, що ці люди просто жили своїм життям.
Читайте Новини.LIVE!