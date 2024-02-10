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Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети

10 лютого 2024 17:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
Ракети в небі. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Повітряну тривогу ввечері, 10 лютого, оголосили у декількох областях України. Йдеться про Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Запорізьку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

У Повітряних силах ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ракетного озброєння з півдня.

Зафіксовано пуск російських ракет.

"Ракети на Кривий Ріг, Кременчук", — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни в черговий раз атакували Україну ударними дронами в ніч проти 10 лютого. Втім, українські системи протиповітряної оборони успішно збили 23 безпілотники.

Також ми писали, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на російський обстріл Харкова та цинічне вбивство сім'ї. Він хоче, аби кожен мешканець європейського чи американського міста уявили, що ці люди просто жили своїм життям.

війна
українці
Україна
обстріли
окупанти
повітряна тривога
ракети

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