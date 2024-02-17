В Украине раздается воздушная тревога 17 февраля

Воздушная тревога в Украине — какая опасность существует для областей
Воздушная тревога в Украине в субботу, 17 февраля, раздается из-за запуска Россией баллистических ракет. В опасности находятся восточные и центральные регионы.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.
Воздушная тревога в Украине 17 февраля
В Украине объявлена воздушная тревога 17 февраля. Российские войска совершили пуск баллистических ракет.
"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза баллистики для центральных областей", — говорится в сообщении.
Обновлено 12:06 Местные телеграм-каналы сообщают, что в Запорожье прогремели первые взрывы.
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях Украины, кроме западных и южных.
Напомним, в ночь на 17 февраля, российские захватчики обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.
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