В Украине раздается воздушная тревога 17 февраля

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: EPA

Воздушная тревога в Украине в субботу, 17 февраля, раздается из-за запуска Россией баллистических ракет. В опасности находятся восточные и центральные регионы.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.

Воздушная тревога в Украине 17 февраля

В Украине объявлена воздушная тревога 17 февраля. Российские войска совершили пуск баллистических ракет.

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза баллистики для центральных областей", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ВС ВСУ

Скриншот поста ВС ВСУ

Обновлено 12:06 Местные телеграм-каналы сообщают, что в Запорожье прогремели первые взрывы.

Скриншот поста Суспільного

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях Украины, кроме западных и южных.

Карта воздушных тревог 17 февраля

Напомним, в ночь на 17 февраля, российские захватчики обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.