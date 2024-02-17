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Воздушная тревога в Украине — какая опасность существует для областей

17 февраля 2024 12:04
обновлено: 12:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине раздается воздушная тревога 17 февраля
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине в субботу, 17 февраля, раздается из-за запуска Россией баллистических ракет. В опасности находятся восточные и центральные регионы.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил.

Воздушная тревога в Украине 17 февраля

В Украине объявлена воздушная тревога 17 февраля. Российские войска совершили пуск баллистических ракет.

"Угроза применения баллистического вооружения для восточных областей! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Угроза баллистики для центральных областей", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Обновлено 12:06 Местные телеграм-каналы сообщают, что в Запорожье прогремели первые взрывы.

Скриншот сообщения Общественного
Скриншот поста Суспільного

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается во всех областях Украины, кроме западных и южных.

Карта воздушных тревог 17 февраля
Карта воздушных тревог 17 февраля

Напомним, в ночь на 17 февраля, российские захватчики обстреляли Харьковский район. Враг нанес около 20 ударов по селу Липцы.

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Украина
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