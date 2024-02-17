В Україні лунає повітряна тривога 17 лютого

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: EPA

Повітряна тривога в Україні в суботу, 17 лютого, лунає через запуск Росією балістичних ракет. У небезпеці перебувають східні та центральні регіони.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил.

Повітряна тривога в Україні 17 лютого

В Україні оголошено повітряну тривогу 17 лютого. Російські війська здійснили пуск балістичних ракет.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза балістики для центральних областей", — йдеться в повідомлення.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Оновлено 12:06 Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Запоріжжі пролунали перші вибухи.

Скриншот допису Суспільного

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у всіх областях України, крім західних та південних.

Мапа повітряних тривог 17 лютого

Нагадаємо, в ніч проти 17 лютого, російські загарбники обстріляли Харківський район. Ворог завдав близько 20 ударів по селу Липці.