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Повітряна тривога в Україні — яка небезпека існує для областей

17 лютого 2024 12:04
оновлено: 12:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні лунає повітряна тривога 17 лютого
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні в суботу, 17 лютого, лунає через запуск Росією балістичних ракет. У небезпеці перебувають східні та центральні регіони.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил.

Повітряна тривога в Україні 17 лютого

В Україні оголошено повітряну тривогу 17 лютого. Російські війська здійснили пуск балістичних ракет.

"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза балістики для центральних областей", — йдеться в повідомлення.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Оновлено 12:06 Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Запоріжжі пролунали перші вибухи.

Скриншот допису Суспільного
Скриншот допису Суспільного

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у всіх областях України, крім західних та південних.

Мапа повітряних тривог 17 лютого
Мапа повітряних тривог 17 лютого

Нагадаємо, в ніч проти 17 лютого, російські загарбники обстріляли Харківський район. Ворог завдав близько 20 ударів по селу Липці.

війна
Україна
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