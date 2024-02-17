В Україні лунає повітряна тривога 17 лютого

Повітряна тривога в Україні — яка небезпека існує для областей
Повітряна тривога в Україні в суботу, 17 лютого, лунає через запуск Росією балістичних ракет. У небезпеці перебувають східні та центральні регіони.
Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил.
Повітряна тривога в Україні 17 лютого
В Україні оголошено повітряну тривогу 17 лютого. Російські війська здійснили пуск балістичних ракет.
"Загроза застосування балістичного озброєння для східних областей! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Загроза балістики для центральних областей", — йдеться в повідомлення.
Оновлено 12:06 Місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Запоріжжі пролунали перші вибухи.
Наразі сигнал повітряної тривоги лунає у всіх областях України, крім західних та південних.
Нагадаємо, в ніч проти 17 лютого, російські загарбники обстріляли Харківський район. Ворог завдав близько 20 ударів по селу Липці.
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