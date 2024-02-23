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Воздушная тревога в ряде областей - какие регионы атакуют "шахеды"

23 февраля 2024 00:50
обновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ряд областей под атакой БпЛА сейчас 23 февраля — воздушная тревога
Беспилотник летит над землей. Фото: АРМИЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 23 февраля объявлена в ряде областей. В опасности Днепропетровска, Запорожская, Харьковская и другие. Угроза продолжается из-за атаки вражеских БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушная тревога сейчас 23 февраля

По данным украинских защитников, удалось зафиксировать вражеские беспилотники в:

  • Кировоградской области, направляющиеся в сторону Полтавской;
  • Днепропетровской, летящей курсом на Днепр;
  • Запорожской – в направлении Днепропетровской.
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Донецкой,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Херсонской.
Карта воздушной тревоги в Украине 23 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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