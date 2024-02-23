Ряд областей под атакой БпЛА сейчас 23 февраля — воздушная тревога

Беспилотник летит над землей. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине сейчас 23 февраля объявлена в ряде областей. В опасности Днепропетровска, Запорожская, Харьковская и другие. Угроза продолжается из-за атаки вражеских БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Воздушная тревога сейчас 23 февраля

По данным украинских защитников, удалось зафиксировать вражеские беспилотники в:

Кировоградской области, направляющиеся в сторону Полтавской;

Днепропетровской, летящей курсом на Днепр;

Запорожской – в направлении Днепропетровской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:

Полтавской,

Харьковской,

Донецкой,

Запорожский,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...