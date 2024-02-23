Ряд областей под атакой БпЛА сейчас 23 февраля — воздушная тревога

Воздушная тревога в ряде областей - какие регионы атакуют "шахеды"
23 февраля 2024 00:50
обновлено: 01:04
Беспилотник летит над землей. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине сейчас 23 февраля объявлена в ряде областей. В опасности Днепропетровска, Запорожская, Харьковская и другие. Угроза продолжается из-за атаки вражеских БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 23 февраля
По данным украинских защитников, удалось зафиксировать вражеские беспилотники в:
- Кировоградской области, направляющиеся в сторону Полтавской;
- Днепропетровской, летящей курсом на Днепр;
- Запорожской – в направлении Днепропетровской.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в следующих областях:
- Полтавской,
- Харьковской,
- Донецкой,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Кировоградской,
- Херсонской.
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