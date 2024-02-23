Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2024 arrow Повітряна тривога в низці областей — які регіони атакують "шахеди" arrow

Повітряна тривога в низці областей — які регіони атакують "шахеди"

23 лютого 2024 00:50
оновлено: 01:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Низка областей під атакою БпЛА зараз 23 лютого — повітряна тривога
Безпілотник летить над землею. Фото: АРМІЯ INFORM
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 23 лютого оголошена в низці областей. В небезпеці Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та інші. Загроза триває через атаку ворожих БпЛА. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряна тривога зараз 23 лютого

За даними українських захисників, вдалося зафіксувати ворожі безпілотники в:

  • Кіровоградській області, які прямують в бік Полтавської;
  • Дніпропетровській, що летять курсом на Дніпро;
  • Запорізькій — у напрямку Дніпропетровської.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в таких областях:

  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Кіровоградській,
  • Херсонській.
Мапа повітряної тривоги в Україні 23 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...

безпілотники
обстріли
окупанти
повітряна тривога
небезпека
війна в Україні
війна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

9 лютого 2024

18:53 Дідусь голови МЗС Німеччини Анналени Бербок виявився офіцером вермахту

11 лютого 2024
Новина з відео

17:53Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

10 лютого 2024

22:58 Українка з рекордними балами потрапила до фіналу нацвідбору Швеції на Євробачення

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

10 лютого 2024

07:32 Переможниця шоу "Танці з зірками" закликала українців схаменутися — до чого тут Зеленський

Актуальне по темі