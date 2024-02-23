Низка областей під атакою БпЛА зараз 23 лютого — повітряна тривога

Безпілотник летить над землею. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 23 лютого оголошена в низці областей. В небезпеці Дніпропетровська, Запорізька, Харківська та інші. Загроза триває через атаку ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Повітряна тривога зараз 23 лютого

За даними українських захисників, вдалося зафіксувати ворожі безпілотники в:

Кіровоградській області, які прямують в бік Полтавської;

Дніпропетровській, що летять курсом на Дніпро;

Запорізькій — у напрямку Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога продовжується в таких областях:

Полтавській,

Харківській,

Донецькій,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Кіровоградській,

Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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