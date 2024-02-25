Воздушная тревога поглощает области - кто из украинцев в опасности
25 февраля 2024 23:18
обновлено: 23:25
Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ
Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 25 февраля, распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
Военные предупреждают об угрозе баллистики в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
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