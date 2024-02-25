Воздушная тревога поглощает области - кто из украинцев в опасности

Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине в воскресенье, 25 февраля, распространилась на Харьковскую, Сумскую, Полтавскую, Донецкую и другие. Регионы "покраснели" из-за угрозы баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Военные предупреждают об угрозе баллистики в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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