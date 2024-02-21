Постоянно улучшается — в Генштабе рассказали о боевой эффективности "Богданы"

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отметил боевую эффективность самоходной артиллерийской установки "Богдана". Там подчеркивают, что украинские военные постоянно улучшают технику.

Об этом Генштаб ВСУ написал в Telegram во вторник, 20 февраля.

Как военные улучшают САУ "Богдана"

"Несмотря на постоянные обстрелы российского агрессора, украинские производители не только наладили серийный выпуск очень необходимых войску 155-мм САУ 2С22 "Богдана", но и продолжают постоянно их улучшать", — отметили военные.

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

По отзывам артиллеристов, конструкция "Богдана" регулярно модифицируется, чтобы не только повысить боевую эффективность, но и улучшить комфорт и удобство экипажа. Артиллеристы утверждают, что "Богдана" 2022 года и новые машины имеют значительные отличия.

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Кроме того, САУ отметилась и в боевой эффективности, попадая чуть ли не с первого выстрела точно в цель.

"На старой советской Мста-Б на разогрев ствола и пристрелку мы тратили обычно 2 выстрела, и только третий шел в цель. Это при условии, если старые советские снаряды не подведут, то из "Богданы" нам, как правило, нужен только первый снаряд на прогрев ствола, второй и последующие уже летят точно в цель", — говорит командир батареи.

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Что известно о САУ "Богдана"

2С22 "Богдана" является украинской колесной 155-мм самоходной артиллерийской установкой, работа над проектированием которой началась по меньшей мере с 2018 года. Она стала первой украинской САУ, адаптированной под калибр 155 мм по стандартам НАТО.

В 2022 году САУ опробовали во время битвы за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный. А в 2023 году "Богдана" официально была введена на вооружение Вооруженных сил Украины.

Самоходная артиллерийская установка "Богдана". Фото: t.me/generalstaff_uа

Военная техника в умелых руках ВСУ

Напомним, что украинские защитники умело уничтожают врага не только с помощью отечественного оружия, но и партнеров. Так, по сети ширились кадры работы бойцов с помощью британского зенитного ракетного комплекса Supacat HMT в Украине. Это видео очень уникально, ведь последние кадры с работой этой техники публиковали еще в октябре 2023 года в действии против "шахедов".

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